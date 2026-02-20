MAGAZİN

Alişan Umre'ye gitti! 'Yine nasip oldu'

Ünlü şarkıcı Alişan, Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti. Umre ziyaretinden paylaşımlar yapan Alişan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Alişan, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.

Alişan Umre ye gitti! Yine nasip oldu 1

Alişan şimdi de Ramazan ayını Umre'de karşıladı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Alişan Umre ye gitti! Yine nasip oldu 2

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ünlü şarkıcı paylaşımının altına ise, "Yine nasip oldu şükürler olsun. Teşekkür ederim.. Allah herkese özellikle Ramazan'da Umre yapmayı nasip etsin.." notunu ekledi.

Alişan Umre ye gitti! Yine nasip oldu 3

Birçok kez Umre'ye giden Alişan, son olarak geçtiğimiz Şubat ayında eşi Buse Varol ile kutsal topraklardaydı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisinde: "Allah’ım sana şükürler olsun 3. Kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için.. Şükürler olsun Allah’ım.. Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah.. Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah.. Berat Gecemiz mübarek olsun.." ifadelerini kullanmıştı.

Alişan Umre ye gitti! Yine nasip oldu 4

