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Çameli Belediyesinde bayrak değişimi

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.01.2021 15:12 | Son Güncelleme

Çameli Belediyesinde, 1 yıldır Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Selma Tutgun’un görev süresinin dolması nedeniyle yerine belediye meclis üyesi Fethi Uğur atandı.Çameli Belediyesi Meclis Üyesi Fethi Uğur, Selma Tutgun’un görev süresinin dolması nedeniyle belediye başkan yardımcılığına atandı.

Çameli Belediyesinde, 1 yıldır Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Selma Tutgun’un görev süresinin dolması nedeniyle yerine belediye meclis üyesi Fethi Uğur atandı.
Çameli Belediyesi Meclis Üyesi Fethi Uğur, Selma Tutgun’un görev süresinin dolması nedeniyle belediye başkan yardımcılığına atandı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, başkan yardımcılığı görevinde yapılan değişiklikle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Belediyemizdeki yapının daha işlevsel hale gelmesi ve taze kan ile bu yapının güçlendirilmesi adına, yılda en az bir defa başkan yardımcımızı değiştireceğimi ve meclis üyelerimizi dönüşümlü olarak başkan yardımcılığı görevine getireceğimi söylemiştik. Çameli ilçemizde yaşayan her kesimin temsil edilmesini sağlamak için bu görev değişimini yapıyorum. Göreve Gelen Başkan Yardımcımız Fethi Uğur, belediyemize ve Çamelimize çok önemli hizmetlerde bulunacaktır. Belediyeciliğin bir ekip işi olduğu gerçeği ile doğru, işlevsel bir ekip kurmak ve beraber yol yürümek zorundayız. Bu bir bayrak yarışıdır” dedi.

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