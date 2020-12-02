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Çameli Belediyesinden ekonomi gücü kötü olan vatandaşlara yardım

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.12.2020 12:22 | Son Güncelleme

Çameli Belediyesi yeni alınan korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeleri kapanan ve durumu kötü olan esnaf ve vatandaşlara Kaymakamlıkça nakdi yardımda bulunacağını belirtti.Son tedbirler neticesinde tamamen kapanan kahvehane-kıraathanelerden, paket servise geçen işletmelere, aylardır işleri aksayan müzisyen, garson gibi meslek gruplarına mensup ve ihtiyaç sahibi olan tüm iş ve İşletme sahipleri üyelerinin Çameli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile iletişime geçmesi halinde şartları uygun olanlara Kaymakamlıkça nakdi yardımda bulunulacaktır.

Çameli Belediyesinden ekonomi gücü kötü olan vatandaşlara yardım

Çameli Belediyesi yeni alınan korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeleri kapanan ve durumu kötü olan esnaf ve vatandaşlara Kaymakamlıkça nakdi yardımda bulunacağını belirtti.
Son tedbirler neticesinde tamamen kapanan kahvehane-kıraathanelerden, paket servise geçen işletmelere, aylardır işleri aksayan müzisyen, garson gibi meslek gruplarına mensup ve ihtiyaç sahibi olan tüm iş ve İşletme sahipleri üyelerinin Çameli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile iletişime geçmesi halinde şartları uygun olanlara Kaymakamlıkça nakdi yardımda bulunulacaktır. Başta büfe, bakkal, market, nalbur gibi veresiye ile satışın yaygın olduğu iş yerlerine borçlu vatandaşlara maddi durumu uygun olmayanlara borç miktarı ile beraber Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kapatılacağı belirtildi. Böylelikle Çameli’de vatandaşların hem de esnafların kısmi masrafları karşılanmış olacak.

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