Çameli Kaymakamı ve Belediye Başkanı çalışanların yeni yılını tebrik etti

Denizli’nin Çameli ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkanı yeni yıla çalışarak girenleri yalnız bırakmadı.

Ailesi ile birlikte olamayan kamu çalışanlarının yeni yılını tebrik eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Kaymakam Kerem Yenigün, ikramlarda bulunarak kolaylıklar diledi.

Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yeni yıl dolayısıyla ilçede çalışan kamu, kurum ve güvenlik güçlerini ziyaret etti. Yeni yıla evinde olamayan, çalışanların yanında olarak yeni yılını tebrik ettiler. Kaymakam Yenigün ve Başkan Arslan, yeni yıla saatler kala sağlık çalışanları, itfaiye, polis ve jandarma personellerine yılbaşı ziyaretlerinde bulundular. 2021 yılını mesai başında karşılayan kamu çalışanlarını ziyaret eden Başkan Arslan ve Kaymakam Yenigün ilk durağı Çameli Devlet Hastanesi ve 112 Acil Servisini ziyaret gerçekleştirilerek çalışanlara ikramda bulunuldu, çalışmalarından dolayı kolaylıklar diledi.

Emniyet ve jandarma personelleri denetim gerçekleştirdi

Yılbaşı önlemleri nedeniyle Fethiye -Çameli Karayolu Bıçakcı Mahallesinde gerçekleşen yol kontrol noktasına giden Kaymakam Yenigün ve Başkan Arslan Çameli’nin huzuru ve güvenliği için yılbaşı akşamında da görev başında olan emniyet ve jandarma personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti.