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Çameli’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Çameli Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Yaylapınar Mahallesinde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hızla devam ediyor.Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Yaylapınar Mahallemizde gerçekleşen Kanalizasyon Çalışmaları tamamlanmasının ardından vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleşiyor dedi Belediye Başkanımız Cengiz Arslan Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır.

Çameli’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Çameli Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Yaylapınar Mahallesinde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hızla devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Yaylapınar Mahallemizde gerçekleşen Kanalizasyon Çalışmaları tamamlanmasının ardından vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleşiyor dedi Belediye Başkanımız Cengiz Arslan Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır. Yaylapınar Mahallemizde Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleşen Kanalizasyon Çalışmaları bitimin ardından üst yapı çalışmalarımız ile halkımıza en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yapılan kilitli parke çalışmaları ile mahallelerimizin yol ve sokakları modern bir görünüme kavuşacaktır" dedi.

Toz ve çamurdan kurutlduk
Çalışmalar için Çameli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Yaylapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan ise, “Belediye Başkanımız Cengiz Arslan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kışın çamur, yazın toz olan yollarımız artık daha güzel ve kullanışlı olacak. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.

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