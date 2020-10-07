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Çamelili kadınlar ev ekonomisine katkı sağlayacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Denizli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Çameli Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, kadınlar için Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi.Dekoratif Ahşap Süslemeciliği Kursu’nu başarıyla tamamlayan 23 kadın ve İpek Dokumacılığı Kursu’nu tamamlayan 17 kadın meslek sahibi oldu.Denizli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Çameli Halk Eğitim Müdürlüğü, Çamelili kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olma amacıyla Mesleki Eğitim Kursu gerçekleştirdi.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Çameli Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, kadınlar için Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi.
Dekoratif Ahşap Süslemeciliği Kursu’nu başarıyla tamamlayan 23 kadın ve İpek Dokumacılığı Kursu’nu tamamlayan 17 kadın meslek sahibi oldu.
Denizli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Çameli Halk Eğitim Müdürlüğü, Çamelili kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olma amacıyla Mesleki Eğitim Kursu gerçekleştirdi. Kurslara katılan 40 kadından 23’ü Dekoratip Ahşap Süslemeciliği Kursu’nu, 17’si ise İpek Dokumacılığı Kursu’nu başarıyla tamamlayarak meslek sahibi oldu. Kurslar süresince İŞKUR tarafından kursa katılan vatandaşlara günlük 30 lira ödeme yapıldı.
Kursları başarı ile tamamlayarak İŞKUR’dan Kurs Bitirme Sertifikasını alan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak.

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