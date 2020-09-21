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Çameli’ndan Kaymakam Özay’a veda

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Çameli Kaymakamlığı görevinden Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı görevine atanan Didem Dinç Özay’a, pandemi kuralları çerçevesinde ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.Muğla Kavaklıdere Kaymakamı olarak atanan Çameli Kaymakamı Didem Dinç Özay’a, Çameli Taş Konaklarda düzenlenen yemekte, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verildi.

Çameli’ndan Kaymakam Özay’a veda

Çameli Kaymakamlığı görevinden Muğla Kavaklıdere Kaymakamlığı görevine atanan Didem Dinç Özay’a, pandemi kuralları çerçevesinde ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.
Muğla Kavaklıdere Kaymakamı olarak atanan Çameli Kaymakamı Didem Dinç Özay’a, Çameli Taş Konaklarda düzenlenen yemekte, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verildi. Programa, Kaymakam Didem Dinç Özay, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Adliyesi Hakime Fatma Funda Kara, Hakim Yaşar Yörük, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Avcı ve İlçe Protokolü katıldı.
Veda Yemeğinde teşekkür konuşması yapan Kaymakam Didem Dinç Özay, ilçede görev yaptığı için mutlu olduğunu belirtti. Özay, “Bu süre içerisinde birlik ve beraberliğin omuz omuza çalışmanın önemini daha iyi kavrayabilmek adına özveriyle çalıştık. Çameli’de çalışmaktan ve sizleri tanımaktan büyük onur duydum” ifadelerini kullandı.
“Görevinde başarılar diliyorum”
Kaymakam Özay ile birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. İlçemizde önemli hizmetlere imza attı. Kendisine hizmetlerinden dolayı da teşekkür ederim” dedi.

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