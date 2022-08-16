YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Cami imamı çocuklara hem hayvan sevgisi aşılıyor hem geçmişi öğretiyor

Cami imamı çocuklara hem hayvan sevgisi aşılıyor hem geçmişi öğretiyor

16.08.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Başekin Köyü Merkez Camisi'nde imamlık yapan Kenan Küçükçadırcı, cami bahçesinde beslediği tavşan, güvercin ve tavuklarla Kur'an kursuna katılan çocuklara hayvan sevgisi aşılarken, bahçede köyde kullanılan eski eşyaları sergileyerek geçmişi de anlatıyor - İmam Kenan Küçükçadırcı: - "Çocukların tepkileri çok güzel. Sadece hayvan sevmek için dahi gelen çocuklarımız var. Tabii bu vesileyle de kursa katılıyorlar"

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta bir imam, cami bahçesinde beslediği hayvanlarla ve sergilediği eski eşyalarla, yaz Kur’an kursuna katılan çocuklara hem hayvan sevgisi aşılıyor hem geçmişi öğretiyor.

Saraydüzü ilçesinde Başekin Köyü Merkez Camisi'nde imamlık yapan Kenan Küçükçadırcı, cami bahçesinde oluşturduğu alanda tavşan, güvercin ve tavuk besliyor.

Yaz Kur'an kursu için camiye gelen çocuklar özellikle tavşanlara ilgi gösteriyor. Tavşanları kucaklarına alıp seven çocuklara imam Küçükçadırcı, hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda öğütlerde bulunuyor.

Küçükçadırcı, cami bahçesinde oluşturduğu başka bir alanda ise köy sakinlerinin eskiden kullandığı eşyaları sergiliyor.

Çocuklara, tahta beşik, değirmen taşı, yayık, çarık gibi eskiden kullanılan eşyaları anlatan Küçükçadırcı, geçmişteki köy hayatı hakkında da bilgi veriyor.

Kenan Küçükçadırcı, AA muhabirine, çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yaz Kur’an kurslarının bu anlamda bir fırsat olduğunu anlatan Küçükçadırcı, camide yapılan farklı etkinliklerin çocukların da ilgisini çektiğini dile getirdi.

Kurs aralarında çocukların hayvanlarla zaman geçirerek, mutlu olduklarını ifade eden Küçükçadırcı, şöyle konuştu:

"Hayvan sevgisi ve merhametinin Allah'ın cennetine girmeye bir vesile olacağı düşüncesini çocuklarımıza bu şekilde aşılamaya çalışıyoruz. Zaten herkes söyler ki hayvanı seven insanı da sever. Çocukların tepkileri çok güzel. Sadece hayvan sevmek için dahi gelen çocuklarımız var. Tabii bu vesileyle kursa da katılıyorlar. Oynuyorlar, koşturuyorlar. Çocukların hayvanlara karşı çok büyük bir sevgisi var."

- Eski eşyaları sergileyerek çocuklara geçmişi de anlatıyor

Teknoloji çağında yaşayan çocukların geçmiş hakkında bir fikirleri olmasını istediğini söyleyen Küçükçadırcı, cami bahçesinde, köydeki evlerden çıkan eski eşyaları sergilediğini ve çocuklara eşyaların hikayelerini nerelerde kullanıldığını anlattığını belirtti.

Küçükçadırcı, "Çocuklar tarihinden, geçmişinden kopuk yaşamasın istedik. Yani çocuklar, gençler şu an hayatı değişik yaşıyor. Atalarının, dedelerinin nasıl bir yaşam sürdüklerini görmediler. Biz onlara hem bu malzemeleri gösteriyor hem de anlatıyoruz. Çocukların bunları bilmesi, öğrenmesi önemli. Böyle bir düşünceyle cami bahçemizde böyle bir alan oluşturduk. İlgi görmesi çocukların bize sorular sorması memnuniyet verici oluyor." diye konuştu.

Küçükçadırcı, çocuklarla zaman zaman farklı spor dallarında etkinlikler düzenliyor. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadın için arama çalışması başlatıldıSinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadın için arama çalışması başlatıldı
Trabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdıTrabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı
AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam ettiAK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam etti
Anahtar Kelimeler:
İmam Tarih Sinop cami hayvan

Sinop Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:43
Öğle
12:48
İkindi
16:37
Akşam
19:44
Yatsı
21:15

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Esra Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Seray Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.