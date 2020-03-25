Cami imamından evinden çıkamayan yaşlılara destek hizmeti

Kastamonu’da görev yapan cami imamları, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kadar ücretsiz ekmek ve gıda maddesi götürüyor.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Kavaklı Köyü Cami İmam Hatibi Muhammed Tevfik İslamoğlu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için evlerine kadar ücretsiz ekmek ve gıda maddesi götürüyor.

Köyünde veya ilçesinden kendisine talep gelmesi durumunda yaşlı vatandaşların taleplerini alan Cami İmam Hatibi Muhammed Tevfik İslamoğlu, ilçeye kadar giderek bu malzemeleri marketlerden alıyor. Ardından aldığı malzemeleri kendi aracıyla ücretsiz talepte bulunan yaşlı vatandaşlara ulaştırıyor.

Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlarla bir süre sohbette eden Çatalzeytin Kavaklı Köyü Cami İmam Hatibi Muhammed Tevfik İslamoğlu, tüm il ve ilçe merkezlerinde kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” yanında kendi imkanlarıyla örnek bir çalışmaya imza atarak, köyündeki yaşlıların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaya devam ediyor.

Çatalzeytin Kavaklı Köyü Cami İmam Hatibi Muhammed Tevfik İslamoğlu, korona virüs tehdidinin ortadan kalkıncaya kadar köyündeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların taleplerini kendi imkanlarıyla yerine getirmeye gayret edeceğini belirterek, “Köyümüzdeki korona virüs nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan yaşlıları belirledikten sonra onları ziyaret edip istedikleri malzemeleri alıyoruz. Aldığımız bu malzemeleri Çatalzeytin ilçemizden temin ettikten sonra ücretsiz bir şekilde yaşlılarımıza evine kadar ulaştırıyoruz” dedi.

Her yaşlının evine ücretsiz ekmek dağıttıklarını ifade eden İslamoğlu, şöyle konuştu: “Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek ve gıda maddesi götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Çatalzeytin Kaymakamlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın bize ilettiği bilgileri mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uysun. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz. Yeter ki onlar evlerinde kalsın” diye konuştu.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayan cami imam hatibine teşekkür ederek, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun” dediler.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "65 yaş ve üstü Vefa Sosyal Destek Grubu", tüm il ve ilçelerde vatandaşlara evde hizmet vermeye devam ediyor.

İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor.

