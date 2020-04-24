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Cami imamının çağrısına din görevlileri koştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan İslahiye Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan destek isteyen cami imamının çağrısına yine din görevlileri koşarak caminin zeytin bahçesini çapaladı.Din görevlileri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşlara çeşitli alanlarda hizmet veriyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan İslahiye Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan destek isteyen cami imamının çağrısına yine din görevlileri koşarak caminin zeytin bahçesini çapaladı.
Din görevlileri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşlara çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Hacıali Öztürk OPET A.Ş Camisi imamı Hasan Demirel, caminin bahçesinde bulunan yaklaşık 80 adet zeytin ağacının çapalamak istedi. Demirel, bahçenin tamamını çapalamaya gücü yetmeyince Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan destek istedi. Hizmete gelen ekip, bahçeyi çapa makinesi ve kürek yardımıyla çapalayarak imamın talebini yerine getirdi. Bakım zamanı gelen bahçeyi tek başına çapalamak için geldiğini ancak zorlanınca ekipten yardım talep ettiğini ifade eden Demirel, korona virüsü salgını meydana çıkmasının ardından sosyal medyada cami imamlarının bir iş yapmadıkları yönde olumsuz paylaşımların olduğunu, bunun da kendilerini çok üzdüğünü belirtti. İmamların 24 saat boyunca görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Demirel, yardıma koşan Vefa Sosyal Destek Grubu’na teşekkür etti.
Vefa Sosyal Destek Grubu’nda bulunan din görevlisi Ahmet Özkan, İlçe Kaymakamlığına bağlı olarak görev yaptıklarını, kendilerinden yardım talebinde bulunan herkesin ayrım yapmaksızın yardımına koştuklarını kaydetti.

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