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Cami inşaatından 1,5 ton demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Cami inşaatından 1,5 ton demir çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cami inşaatından 1,5 ton demir çalınmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık olaylarının engellenmesine ve aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, bir araçta çalıntı malzeme yüklü olduğu tespit edildi.

Yapılan kontrolde, araçta yaklaşık 1,5 ton inşaat demiri bulundu. Ekipler demirlerin kentteki bir cami inşaatından çalındığını belirledi.

Bunun üzerine araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, çalıntı malzemeleri inşaatın bekçisinden aldıklarını beyan etmeleri üzerine bu kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Hırsızlık

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