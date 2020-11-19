Muş’un Malazgirt ilçesi Danışmendgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan cami inşaatının bitirilmesi için süs halılarını satılığa çıkardı.

Malazgirt ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan Danışmendgazi Mahallesi’nde hayırseverlerin desteği ile yaptırılan muhtarlık binası ve caminin yapımı devam ediyor. Muhtar Hasan Başaran, caminin inşaatını bitirmek için tarihi Malazgirt halıları bastırtarak satışa çıkardı. Süs halıları bastırıp satışa çıkaran ve gelirlerinin tümünü cami inşaatında kullanacağı belirten Muhtar Başaran, “Mahalle sakinlerine söz verdik, bir an önce cami inşaatımızı bitirmek için canla başla çabalıyoruz. Tarihi Malazgirt ilçemizin simge resimlerini süs halılarına bastırdık. Bu halılarımızı ilçe halkımıza ve batıda yaşayan değerli iş adamlarımıza satmayı düşünüyoruz. Buradan gelecek gelirleri cami inşaatımızda kullanacağız. Cami inşaatımızın taziye evi kısmı ve minaresinin kaba inşaatı bitti. Şimdi ibadethane bölümü dediğimiz ikinci kat çalışmalarına başladık. Bu camimizin inşaatına bir nebzede olsa katkı sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti sağlıyoruz. Allah yardımcı olan herkesten razı olsun” dedi.

