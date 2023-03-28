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Cami minareleri yıkılıyor

28.03.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da depremde hasar gören 14 cami minaresi ekipler tarafından yıkılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremde Adıyaman merkezde bulunan 87 camiden 54’ü de hasar gördü. Diğer taraftan camilerin 14’ünün minaresi kısmen veya tamamen yıkıldı. Kısmen yıkılan camilerin minareleri ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından tek tek yıkılmaya başlanıldı.

İki minaresinden biri hasar görmesinden dolayı yıkılan Emine Uyumaz Cami İmamı Hasan Çatlı, “Birinci deremde minaremizin uç kısmı düşmüştü. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerinin kontrolleri sonucu yıkımına karar verildi. Bu sabah da bizlere haber verdiler gelip yıkacağız diye gelip yıktılar. Evet tehlike arz ediyordu. Tabii çevre ve şehircilik il müdürlüğü bizlerden daha iyi biliyor mühendisler bunu incelediler. Bizim gönlümüz yıkılmasından yana değil” diye konuştu.

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