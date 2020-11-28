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Cami şadırvanlarından musluk çalan hırsızlar yakalandı

SAKARYA HABERLERİ  | 28.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hayrat ve camilerden şadırvan musluklarını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hayrat ve camilerden şadırvan musluklarını çalan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzuluk Mahallesi Topçu Sırtı mezarlıkta, Merkez Orta Camide ve Orta Mahalle İhlas Camisinde muslukların çalındığını fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgisi olan Y.K. ve A.A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sırasında suçlarını ifade eden şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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