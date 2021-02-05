Cami tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı

Isparta’da Sav beldesinde bir işçi, cami tadilatı sırasında yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Sav beldesi Çayyolu Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Çayboyu Camii’nin tadilat işlerini yapan işçilerden Ali C., dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ali C.’yi ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne götürdü. Ali C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, Ali C.’nin düştüğü yerde detaylı bir inceleme yaptı.

