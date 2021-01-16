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Cami yaptıran hayırseverlere takdirname

16.01.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Cami yaptıran hayırseverlere takdirname

Erzincan’da cami yaptıran hayırseverler Diyanet İşleri Başkanlığınca takdirname ile ödüllendirildi.Diyanet İşleri Başkanlığınca Erzincan’da hayırsever vatandaşlara takdirname belgesi verildi.

Erzincan’da cami yaptıran hayırseverler Diyanet İşleri Başkanlığınca takdirname ile ödüllendirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Erzincan’da hayırsever vatandaşlara takdirname belgesi verildi. Vali Mehmet Makas ve İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından müftülük makam odasında hayırsever vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takdirnameler teslim edildi.
Müftülük makam odasında düzenlenen programda Vali Mehmet Makas ve İl Müftüsü Burhan Çakır, işadamı ve hayırsever vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, yaptıkları hizmetler ve Erzincan’a kazandırdıkları sadaka-i câriye hükmündeki eserler dolayısıyla teşekkür ettiler.

Cami yaptıran hayırseverlere takdirname

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