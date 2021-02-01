Camide namaz kılıyormuş gibi davranıp cemaatten birinin cep telefonunu çalan hırsız tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, girdiği camide namaz kılıyormuş gibi davranıp cemaatten birinin cep telefonunu çaldığı belirlenen hırsız tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, İncilipınar Mahallesi'ndeki camide namaz kılan cemaatten birinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini incelerken hırsızlık anını tespit etti.

Polis, olayı 17'si camiden hırsızlık olmak üzere 35 suç kaydı bulunan İ.K'nin gerçekleştirdiğini de belirledi.

Barak Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda kaçarken yakalanan İ.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin namaz kılıyor gibi yaparak, cemaate sokulduğu ve bir vatandaşın cep telefonunu alıp hızlıca camiden çıktığı görülüyor.

