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Camideki çelik kasa hırsızları yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kayseri’de cami içerisindeki çelik kasayı çalan 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Yunus Emre Caddesinde bulunan Karakörkçü Camii’nin pencere demiri kırılarak içerisinde bin 300 TL olan çelik kasa çalındı.

Camideki çelik kasa hırsızları yakalandı

Kayseri’de cami içerisindeki çelik kasayı çalan 3 şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Yunus Emre Caddesinde bulunan Karakörkçü Camii’nin pencere demiri kırılarak içerisinde bin 300 TL olan çelik kasa çalındı. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin imam odasındaki anahtarla caminin kapısını açtığı ve çaldıkları çelik kasayı araca yükledikten sonra kapıyı tekrar kilitledikleri belirlendi. Olay yerinden kaçan şahısların, D.D. (20), Y.T. (39) ve E.Ç. (19) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda üç şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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