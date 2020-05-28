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Camiler cemaat için hazırlanıyor

SİVAS HABERLERİ  | 28.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta yeniden ibadete açılacak olan camiler, Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam eden camileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Sivas Belediyesi ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlere kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde cami bahçelerinde eda edilecek olan ilk cuma namazı öncesi çalışmalara başladı.Sivas Belediyesi, cuma namazı kılınacak camiler ve cami avlularında detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına günün erken saatlerinde başladı.

Sivas’ta yeniden ibadete açılacak olan camiler, Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam eden camileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sivas Belediyesi ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlere kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde cami bahçelerinde eda edilecek olan ilk cuma namazı öncesi çalışmalara başladı.
Sivas Belediyesi, cuma namazı kılınacak camiler ve cami avlularında detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına günün erken saatlerinde başladı. Sivas genelinde belirlenen cuma namazı kılınacak 110 camide ve çevresindeki park ve bahçelerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cami içlerinde temizlik çalışması yaptı. Ayrıca caminin içerisinde bulunan halılar halı yıkama makinesi ile yıkandı. Cami avluları ise tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise cami bahçelerinde ve çevresinde uygun görülen parklarda vatandaşların cuma namazlarını eda edebilmeleri için çim biçme işlemleri ve ağaç budama işlerini yaparken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de camiler ile park ve bahçelerde dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kılavuz Mahallesi’nde bulunan Keziban Hatun Camisi’ndeki dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Caminin bahçesini gezen Başkan Bilgin yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Bilgin burada yaptığı açıklamada “Genelgeye göre cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Bu kapsamda Sivas genelinde 110 camimizde yarın cuma namazımızı eda edeceğiz. Onun için Belediye ekiplerimizle birlikte belirlenen camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak şehrimizi özlediğimiz cuma namazımıza hazırlıyoruz. İnşallah uzun zaman sonra eda edeceğimiz cuma namazı için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz yaklaşık 3-4 gündür yoğun mesai harcıyorlar. Camilerimizin içi de avluları da temizleniyor, dezenfekte ediliyor hatta bazı camilerimizin yanında bulunan park ve bahçeleri de dezenfekte ediyoruz, temizliyoruz. Ben bu süreçte emeği geçen, Sivas’ımızı uzun bir aradan sonra kılacağımız cuma namazına hazırlayan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ancak yarın kılınacak cuma namazı için Sivaslı hemşehrilerimizden bazı istirhamlarda bulunmak istiyoruz: Maskemizi takmayı kesinlikle ihmal etmeyelim, sosyal mesafemizi muhafaza ederek, abdestlerimizi evlerimizde alarak, seccadelerimizi yanımızda getirerek cuma namazımızı eda edelim.” dedi.
Başkan Bilgin’in ziyaretinde Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Bozkurt ve Kılavuz Mahallesi Muhtarı Ebuzer Akpolat da hazır bulundu.

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