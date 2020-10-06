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Camiler güzel ahlakımızın işlendiği kültür ocaklarıdır

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Yönetimi Camiler Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğüne ziyarette bulundu.Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Camiler ve Din Görevlileri haftası kapsamında İlçe Müftüsü Halil Şekerci’yi makamında ziyaret etti.Ziyarette açıklamalarda bulunan Doğan, "Camilerimiz ibadet ettiğimiz, huzura kavuştuğumuz, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşadığımız kutsal alanlarımız" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti; "Diyanet İşleri Başkanlığımız, Ekim Ayının ilk haftasını 1986 yılında Camiler Haftası olarak ilan etmiştir.

Camiler güzel ahlakımızın işlendiği kültür ocaklarıdır

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Yönetimi Camiler Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Camiler ve Din Görevlileri haftası kapsamında İlçe Müftüsü Halil Şekerci’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarette açıklamalarda bulunan Doğan, "Camilerimiz ibadet ettiğimiz, huzura kavuştuğumuz, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşadığımız kutsal alanlarımız" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti; "Diyanet İşleri Başkanlığımız, Ekim Ayının ilk haftasını 1986 yılında Camiler Haftası olarak ilan etmiştir. Ancak Camilerimizi ve din görevlilerimizi ayrı düşünmek mümkün olmadığından 2003 yılından bu yana 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır.
Din görevlilerimiz, toplumumuzu doğru yola ileten değerli büyüklerimizdir. Milletimizin ahlaki ve manevi değerleri doğru bir şekilde yeşermesin de ve güçlenmesin de en büyük etken kıymetli din görevlilerimizdir. Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, ilim ve irfan yolunda din görevlilerimizin başarılı hizmetler yapmalarını diliyorum” diye konuştu.

Camiler güzel ahlakımızın işlendiği kültür ocaklarıdır

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Merkez
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Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
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