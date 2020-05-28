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Camiler ibadete hazırlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.05.2020 12:39 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi pandemi sürecinde bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camilerde ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarına başladı.Bodrum Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid- 19) salgınının ülkede yayılmasına engel olmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi pandemi sürecinde bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camilerde ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarına başladı.
Bodrum Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid- 19) salgınının ülkede yayılmasına engel olmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında bir süredir kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum yarımadasında bulunan camilerde yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de cami içinde ve avlusunda detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor.
İlçe sınırları içinde bulunan tüm camilerin 29 Mayıs’a kadar ilaçlama, dezenfekte ve hijyen çalışmaları tamamlanacak.

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Muğla Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:43
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:25
Yatsı
22:00

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Defne Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
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