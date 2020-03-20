Camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı

Dünyada salgına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereğince, cuma namazı vaktinde camilerde toplu halde namaz kılınmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüse karşı aldığı karar, bütün camilerde uygulanarak, cuma namazı vaktinde camiler vatandaş girişine kapatıldı.

Bu kapsamda, Hacı Bayram-ı Veli Camisi başta olmak üzere Ankara genelindeki diğer camilerde vatandaşların içeri girmemesi için önlem alındı. Olası bir olumsuz duruma karşı cami önlerinde polis ekipleri görevlendirildi. Görevli polislerin de virüse karşı maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Cami kapılarına da Diyanet İşleri Başkanlığının kararı asıldı. Bazı vatandaşların, Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinde dua okuduktan sonra camiden ayrıldığı görüldü.

Ayrıca yeni evli bir çift de gelinlik ve damatlığıyla camiye ziyarette bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin kapatıldığından habersiz olan bazı vatandaşlar da kapıların kilitli olması nedeniyle evlerine döndü.

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