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Camiler ve Din Görevlileri haftası başladı

AYDIN HABERLERİ  | 06.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

Aydın’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı.

Camiler ve Din Görevlileri haftası başladı

Aydın’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı. Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında hafta boyunca sosyal mesafe kurallarına uygun etkinlikler yapacaklarını ve Kızılay’a kan bağışında bulunacaklarını duyurdu.
Camiler ve din görevlileri haftasının bu yılki temasının ‘camiler ve ilim’ olduğunu ifade eden Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı; “Camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1986 yılında 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmaya başlayan camiler haftası 2003 yılından bu yana da camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl farklı bir temayı konu edinen hafta kapsamında bu yıl ‘Cami ve İlim’ teması konu edilmiştir. Hafta kapsamında ilk olarak protokol ziyaretlerimizi gerçekleştirip hafta ile ilgili bilgilendirme ve davette bulunduk. İl Müftülüğümüzün Camiler ve Din Görevliler haftası programları çerçevesinde tüm dünyayı saran pandemi nedeniyle kısıtlı bir şekilde sürdüreceğiz.”
2020 teması; ‘Cami ve ilim’
Camilere daha fazla dikkat çekmek ve camilerin ilmin merkezi ve irfan yuvası olduğunu anlatmak amacıyla 2020 yılının temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘cami ve ilim’ olarak belirlendiğini ifade eden Müftü Bayrakçı, “Amacımız; Camilerin sadece ibadet ettiğimiz mekanlar değil de aynı zamanda ilim tahsil edilen, ilmin yuvası, ilmin merkezi olduğuna vurgu yapmaktır. Bu amaçla bu konu etrafında çeşitli online sempozyumlar, konferanslar ve faaliyetler yürütülmekte. Pandemi nedeniyle yüz yüze olmamakla birlikte online konferanslarımız yapılacak.”
“Kan bağışında bulunacağız”
Önümüzdeki Perşembe günü Merkez Koca Camiin bahçesinde Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulunacaklarını ifade eden Müftü Bayrakçı, “Kan sadece Kızılayımızın değil hepimizin ihtiyacı var. Azalan kan stoklarına katkı yapmak amacıyla saat 10.00’dan akşam üzeri saat 17.00’ye kadar kan ağışı kampanyamız yapılacak. Herkesin de katkısını, desteğini bekliyoruz. Ayrıca öğle namazı önce merhum din görevlilerimiz ve camilerimize destek olmuş merhum hayırsever vatandaşlarımız için mevlit okutacağız. Bunun yan ısıra da ilme ve okumaya dikkat çekmek amacıyla okuma etkinlikleri düzenleyip gelenlere de kitap hediye edeceğiz. Bu etkinliklerimiz kapsamında pandemi ile ilgili bilgilendirmede de bulunacak ve bu konuda dikkatli bir şekilde etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Pandemi döneminde sahada görev yapan din görevlilerimiz vefa destek gruplarında aktif çalışmaktalar. Halen daha İSTEM görevlileri olarak da görev yapmaktalar. Fedakarane şekilde hizmet eden tüm din görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Halkımızı da camilerimize sahip çıkmaya, ibadet etmeye, camilerimizi ihmal etmemeye davet ediyorum” dedi.

Camiler ve Din Görevlileri haftası başladı

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