Camiler ve Din Görevlileri Haftasında bu yılki tema ‘Cami ve İlim’

Afyonkarahisar İl Müftülüğünden yapılan açıklamada bu yılki Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın tema ’Cami ve İlim’ olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yıl ki tema Cami ve İlim olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle cami yapan, yaptıran, cami yapımında emeği geçen, din hizmetlerinde ömür tüketerek ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, yaşayan ve halen görevde olan bütün din gönüllüsü hocalarımıza sağlık, sıhhat ve başarılar dileyerek Camiler ve Din Görevlileri Haftalarını kutluyoruz.”

