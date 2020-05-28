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Camilerde alınacak tedbirler, Vali Deniz başkanlığında görüşüldü

MANİSA HABERLERİ  | 28.05.2020 19:46 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda, camilerde öğle, ikindi ve cuma namazlarının yeniden cemaatle kılınması öncesinde alınacak tedbirler görüşüldü.Vali Deniz başkanlığında, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kaymakamlar, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve ilçe müftüleri katıldı.

Camilerde alınacak tedbirler, Vali Deniz başkanlığında görüşüldü

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında düzenlenen toplantıda, camilerde öğle, ikindi ve cuma namazlarının yeniden cemaatle kılınması öncesinde alınacak tedbirler görüşüldü.
Vali Deniz başkanlığında, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Kaymakamlar, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda Covid -19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 16 Mart 2020 tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden cemaatle birlikte yapılacak ibadete açılmasına ilişkin uygulanacak tedbirler görüşüldü.

“Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmeli”
Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak nitelendirdiği Korona virüs salgınına karşı Türkiye’de uygulanan tedbir ve önlemler sonucunda normalleşme sürecine girildiğini ifade eden Vali Deniz, “İlgili bakanlıklarımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızca belirlenen kurallara riayet ederek yeniden birlikte ibadet edebilecek olmamız sevindirici. Belirlenen camilerde, vatandaşlarımız alınan tedbirlere uyarak öğle, ikindi ve Cuma namazlarını cemaatle kılabilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bizler de hazırlıklarımızı tamamladık. Salgın sürecinin başından itibaren şehrimizde önemli çalışmalar yapıldı. Vatandaşlarımızın da hassasiyeti ve duyarlılığı sayesinde bu günlere gelebildik. Bundan sonra da sürecin başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaya devam etmesi özellikle de sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına riayet etmeleri önemli” dedi.

16 Mart sonrası cemaatle kılınacak ilk namaz, cuma namazı
29 Mayıs günü Cuma Namazı ile kapılarını yeniden cemaatle ibadete açacak olan cami ve mescitlere vatandaşlar maskesiz alınmayacak. Cuma Namazı için cami ve mescitlere gidecek olan vatandaşların camilerdeki abdest alma yerleri kapalı olacağından abdestlerini evde alması ve yanlarında seccade bulundurması gerekiyor.

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İkindi
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