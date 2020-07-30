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Camilerde bayram temizliği

ANKARA HABERLERİ  | 30.07.2020 11:07 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız veren Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, cami ve ibadethanelerde hijyeni sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar baştan aşağı temizleniyor.

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız veren Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, cami ve ibadethanelerde hijyeni sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar baştan aşağı temizleniyor. Ayrıca belediye ekipleri cami ve ibadethanelerin bahçelerinde çim ve yabani ot biçim çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemizde bulunan başta camiler olmak üzere tüm ibadethanelere yönelik temizlik, bakım ve dezenfekte çalışmalarını ekiplerimizce yapıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle de çalışmalarımıza hız kazandırdık. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

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