Camilerde korona virüsü önlemi

Yakutiye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Ekipler gece gündüz ilçedeki camilerde dezenfekte çalışması yapıyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere 175 cami ve Yakutiye ilçesinde bulunan kuran kurslarında Belediyeye bağlı ekipler tarafından dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ölümcül korona virüsü Avrupa’yı tamamen sarmış, ancak alınan başarılı önlemler doğrultusunda zor da olsa en son ülkemize kadar gelmiştir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde alınan tedbirlerle ülkemiz bu virüsten en az etkilenen ülkeler arasındadır. Biz de Yakutiye Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfeksiyon işlemlerine ağırlık vermiş bulunmaktayız. Halkımızın sosyal medyada yayınlanan asılsız bilgilere itibar etmemelerini ve ellerini sık sık yıkayarak, bilim insanlarının önerilerine kulak vermek suretiyle bu virüse karşı en etkili önlemlerini alabileceklerini hatırlatıp, endişeye kapılmamalarını bekliyoruz.” dedi.

