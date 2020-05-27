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Camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.05.2020 13:14 | Son Güncelleme

29 Mayıs’ta yeniden kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı öncesi Adıyaman’da alınacak tedbirler masaya yatırıldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 16 Mart 2020 tarihinde itibaren yurt genelinde cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından 29 Mayıs’ta yeniden kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı öncesi Adıyaman’da alınacak tedbirler masaya yatırıldı.Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz katıldı.Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren il genelinde ibadete yeniden açılacak olan cami ve mescitlerde Pandemi şartlarına uygun olarak belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği kararının alınmasıyla il genelinde yapılması gereken çalışmalar belirlendi.Gerçekleşen toplantıda cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının cami bahçelerinde kılınacağını, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulacağı vurgulanırken, cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin her gün temizleneceği, cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmayacağı, kapı ve camların açık tutularak caminin sürekli havalandırılması sağlanarak düzenli bir şekilde temizliği yapılacak.Yine uygulanacak tedbirler kapsamında, sokağa çıkma sınırlandırılması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için alınan kararlar ve uygulanan tedbirlere aynı şekilde devam edilecek.

Camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı

29 Mayıs’ta yeniden kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı öncesi Adıyaman’da alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 16 Mart 2020 tarihinde itibaren yurt genelinde cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazlarına ara verilmesinin ardından 29 Mayıs’ta yeniden kılınmaya başlanacak olan Cuma namazı öncesi Adıyaman’da alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz katıldı.
Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren il genelinde ibadete yeniden açılacak olan cami ve mescitlerde Pandemi şartlarına uygun olarak belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği kararının alınmasıyla il genelinde yapılması gereken çalışmalar belirlendi.
Gerçekleşen toplantıda cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının cami bahçelerinde kılınacağını, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulacağı vurgulanırken, cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin her gün temizleneceği, cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmayacağı, kapı ve camların açık tutularak caminin sürekli havalandırılması sağlanarak düzenli bir şekilde temizliği yapılacak.
Yine uygulanacak tedbirler kapsamında, sokağa çıkma sınırlandırılması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için alınan kararlar ve uygulanan tedbirlere aynı şekilde devam edilecek. Camilerde bireysel veya cemaatle namaz kılacak herkesin maske takması zorunlu olacak. Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri, cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanacağı ve cemaatin fiziksel temastan kaçınması ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanacağı gibi konular görüşüldü.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, “Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bilindiği gibi 16 Mart 2020 tarihinde itibaren yurt genelinde cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazlarına ara verilmişti. Ancak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda camilerimizde belirlenen kurallar çerçevesinde 29 Mayıs’tan itibaren cemaatle yeniden namaz kılınacak. Cuma namazları ilimizde camilerin bahçesinde ve şartları taşıyan açık alanlarda kılınacak. Bugünkü toplantımızda bu kararla ilgili ilimizde yaptığımız çalışmaları ve yapacağımız tüm faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

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03:19
Sabah
05:02
Öğle
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İkindi
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Akşam
19:46
Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yapıcılar Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
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