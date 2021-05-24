"Camili Havzası'nın incisi" olarak anılan Maral Şelalesi büyülüyor

Doğu Karadeniz'in önemli doğal güzelliklerinden biri olan şelaleyi görmeye gelenlerden Mehmet Arslan, AA muhabirine, hemşire olduğunu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma süreci sonrası Ankara'dan gelerek tatil yaptıklarını söyledi.

Havzadaki 6 köyden biri olan Maral köyünde, yöre sakinlerinin "yeryüzü cenneti", "havzanın incisi" olarak andığı şelale, 68 metreden vadi tabanına dökülen görüntüsü ve coşkun akan suyuyla doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Maral Şelalesi'nin güzelliğini duyduklarını dile getiren Arslan, "Geldik, gördük, harika bir manzara var. Burada zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. Pandemi sürecinde eşim de ben de Kovid servisinde çalıştığımız için oldukça yorulmuştuk. Bu yorgunluktan sonra burası çok iyi geldi bize. Suyun sesinin verdiği huzur ruhumuzu dinlendirdi, çok iyi geldi." dedi.

Arslan, doğanın keyfini çıkartarak, temiz hava aldıklarını, karşılaştıkları sık ormanlar, eşsiz doğa manzarası ve yüksek oksijen miktarının tadını çıkardıklarını kaydetti.

Şelalenin yüksekten akması nedeniyle çok güzel göründüğünü aktaran Arslan, "Şelalenin ihtişamı karşısında etkilenmemek mümkün değil. İnsan bakmaya doyamıyor. Yeşilin her tonunu burada bu harika şelaleyle birlikte bulmamız bambaşka oldu." ifadesini kullandı.

- "Kuşların, suyun sesi, toprağın kokusu büyüleyici"

Şelalenin bulunduğu bölgeyi ziyaret edenlerden Ozan Eryılmaz da İzmirli olduğunu, işi nedeniyle 3 yıldır Artvin'de yaşadığını söyledi.

Maral Şelalesi'ne ilk kez geldiğini belirten Eryılmaz, "Keşke daha önce gelseymişim. Artvin'e yolu düşen herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.