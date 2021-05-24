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"Camili Havzası'nın incisi" olarak anılan Maral Şelalesi büyülüyor

24.05.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO'nun "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan ettiği Camili Havzası'nın en önemli doğal güzelliklerinden Maral Şelalesi, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Ankara'dan tatil için bölgeye gelen hemşire Mehmet Arslan: - "Pandemi sürecinde eşim de ben de Kovid servisinde çalıştığımız için oldukça yorulmuştuk. Bu yorgunluktan sonra burası çok iyi geldi bize. Suyun sesinin verdiği huzur ruhumuzu dinlendirdi"

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) Havzası'nda bulunan doğa harikası Maral Şelalesi, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Camili Havzası'nda bulunan Maral Şelalesi, bölgedeki irili ufaklı derelerin birleşmesiyle oluşuyor.

Havzadaki 6 köyden biri olan Maral köyünde, yöre sakinlerinin "yeryüzü cenneti", "havzanın incisi" olarak andığı şelale, 68 metreden vadi tabanına dökülen görüntüsü ve coşkun akan suyuyla doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafedeki şelaleye araç yolunun bitiminden sonra yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşle ulaşılıyor.

Doğu Karadeniz'in önemli doğal güzelliklerinden biri olan şelaleyi görmeye gelenlerden Mehmet Arslan, AA muhabirine, hemşire olduğunu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma süreci sonrası Ankara'dan gelerek tatil yaptıklarını söyledi.

Maral Şelalesi'nin güzelliğini duyduklarını dile getiren Arslan, "Geldik, gördük, harika bir manzara var. Burada zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. Pandemi sürecinde eşim de ben de Kovid servisinde çalıştığımız için oldukça yorulmuştuk. Bu yorgunluktan sonra burası çok iyi geldi bize. Suyun sesinin verdiği huzur ruhumuzu dinlendirdi, çok iyi geldi." dedi.

Arslan, doğanın keyfini çıkartarak, temiz hava aldıklarını, karşılaştıkları sık ormanlar, eşsiz doğa manzarası ve yüksek oksijen miktarının tadını çıkardıklarını kaydetti.

Şelalenin yüksekten akması nedeniyle çok güzel göründüğünü aktaran Arslan, "Şelalenin ihtişamı karşısında etkilenmemek mümkün değil. İnsan bakmaya doyamıyor. Yeşilin her tonunu burada bu harika şelaleyle birlikte bulmamız bambaşka oldu." ifadesini kullandı.

- "Kuşların, suyun sesi, toprağın kokusu büyüleyici"

Şelalenin bulunduğu bölgeyi ziyaret edenlerden Ozan Eryılmaz da İzmirli olduğunu, işi nedeniyle 3 yıldır Artvin'de yaşadığını söyledi.

Maral Şelalesi'ne ilk kez geldiğini belirten Eryılmaz, "Keşke daha önce gelseymişim. Artvin'e yolu düşen herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Eryılmaz, daha önce bu kadar yüksekten dökülen bir şelale görmediğini dile getirerek, "Şelalenin dibine de indik. Suya dokunduk, içtik. Çok berrak bir su var. Kuşların, suyun sesi, toprağın kokusu büyüleyici. Biz 7 arkadaş buraya geldik. Pandemi sürecinde stres atma adına bizim için çok güzel oldu. İçimizdeki o yorgunluğu attık. Bu bizi uzun süre götürür." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Güler Nur Uçar da Yozgatlı olduğunu, Maral Şelalesi'nin güzelliklerini keşfetmek için arkadaşlarıyla geldiğini ifade ederek, şelaleye giden patika yollarda yürümekte biraz zorlansa da karşılaştığı manzaranın her şeye değdiğini, şelalenin sesi ve doğanın güzelliğinde huzur bulduklarını anlattı.

Uçar, bölgeyi ziyaret edenlerin doğanın korunması ve çöplerin toplanması konusunda da duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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