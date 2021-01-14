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Caminin altından geçmeden bu köye girilmiyor

14.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Denizli’de 1880 yılında yapılan caminin altından geçen yol sürücü ve yayalar tarafından kullanılırken, misafir olarak gezmeye gelenler ise gördükleri karşısında şaşkınlığa uğruyor.

Denizli’de 1880 yılında yapılan caminin altından geçen yol sürücü ve yayalar tarafından kullanılırken, misafir olarak gezmeye gelenler ise gördükleri karşısında şaşkınlığa uğruyor. Yaklaşık 141 yıldır caminin altında yol bulunduğu ve sürekli olarak kullanıldığı belirtildi.
Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi’nde 1880 yılında yapılan Dere Cami’nin altından geçen yol bölgeye gelenlerin dikkatini çekiyor. Mahalle sakinleri yaklaşık 141 yıldır, cami yapıldığından bugüne kadar altından yol geçtiğini belirtti. Caminin aşağı tarafında bulunan evlere ulaşmak için caminin altında bulunan boşluğun yol olarak kullandığı belirtildi. İlçeye ve mahalleye dışarıdan gelen misafirler yol ile camiyi aynı noktada görünce şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

“Bu caminin altından arabalar gelip geçer”
Caminin yapım tarihinin 1880 yılı olduğunu belirten Ahmet Kaçar, “Cami çok eski Gümüşsu’nun ilk yerleşim zamanlarından kalma, o zamanlar burası Dere Mahallesi olarak geçiyordu ve mahalle camimizdi. 60 yıl önce cami restore edildi. O sırada camiye ilave yapılmış mahalle odası cami ile birleştirilmiş ek bina yaparken aşağıdaki evlere ulaşım aksamasın diye caminin altına yol bırakmışlar. Ben 7-8 yaşlarında iken bu cami tamirat geçirdi cami köylülerin dayanışmasıyla yenilendi. Cami 60 yıldır hiç bozulmadan bu günlere geldi. Ben kendimi bildim bileli bu caminin altı açıktır. Altından arabalar gelip geçer” dedi.
Cami cemaatinden Mehmet Aktürk, caminin altından geçen yol ile üç tarafa yol gittiğini belirterek, “Caminin altındaki yol 60 yıldır var, kimse de rahatsız değil. Bu yol üç tarafa gider” dedi.

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