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Caminin yardım paralarının bulunduğu çelik kasayı çalan zanlılar tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Caminin yardım paralarının bulunduğu çelik kasayı çalan zanlılar tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, camide içerisinde yardım paralarının bulunduğu çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Karakörkçü Camisi'ndeki imam odasından, içinde 1300 lira yardım parası olan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, pencere demirlerini kırarak içeri giren ve imam odasındaki çelik kasayı dışarıda bekleyen bir araca yükleyip kaçan şüphelilerin Doğan D. (20), Yıldırım T. (39) ve Erdal Ç. (19) olduğunu tespit etti.

Kent merkezindeki bazı adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cami Çelik Kasa İmam Odası Kayseri Yardım

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