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Camiye geldiler, ödülleri kaptılar

AYDIN HABERLERİ  | 04.02.2020 10:21 | Son Güncelleme

Aydın’da yarıyıl tatilinde başlatılan ’Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz’ projesi tamamlandı.Proje kapsamında 5 vakit namazı camide kılan, sure ve dualar ezberleyen çocuklara ödüller verildi.

Aydın’da yarıyıl tatilinde başlatılan ’Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz’ projesi tamamlandı.
Proje kapsamında 5 vakit namazı camide kılan, sure ve dualar ezberleyen çocuklara ödüller verildi. Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesi’nde ödülllerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Düzenlenen ödül töreni sonrası konuşan Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım, "Camiye gelen öğrencilerimizden ve maddi manevi katkıda bulunan cemaatimize ve din görevlilerimize herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızda ikinci dönemde başarılar diliyorum" dedi.

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Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:27
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
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