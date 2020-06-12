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Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

TOKAT HABERLERİ  | 12.06.2020 13:32 | Son Güncelleme

Tokat’ta korona virüs salgını önlemleri kapsamında Cuma namazı kılan vatandaşlar caminin avlusuna sığmayınca yol kenarı ile kavşakta namaz kıldı.Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere açılması ile birlikte Tokat’ta 3.

Tokat’ta korona virüs salgını önlemleri kapsamında Cuma namazı kılan vatandaşlar caminin avlusuna sığmayınca yol kenarı ile kavşakta namaz kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 önlemleri kapsamında camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere açılması ile birlikte Tokat’ta 3. Cuma namazı kılındı. Kentte vatandaşlar belirlenen cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti. Behzat cami avlusunun küçük olması nedeniyle dışarıda namaz kılmak durumunda kalan vatandaşlar kavşak ve yol kenarlarında namaz kıldı. Kavşağın bir kısmındaki yol kapatılırken, polis ekipleri araçların geçişi sırasında güvenlik önlemi aldı. Maskelerini takarak sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar namazlarını kıldı.

Mevlevihane bahçesinde Cuma namazı kılmak istiyorlar
Yolda namaz kılan vatandaşlardan bazıları cuma namazlarının Mevlevihane bahçesinde kılmak istediklerini söyledi. Behzat cami yanında bulunan Mevlevihane bahçesinin büyük ve Cuma namazına uygun olduğunu belirten vatandaşlar bu anlamda gerekli izinlerin verilmesini beklediklerini kaydetti.

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İmsak
03:00
Sabah
04:56
Öğle
12:39
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
21:59

Tokat Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Yeşilırmak Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Erbaa
Anadolu Eczanesi
Niksar
Tarçın Eczanesi
Turhal
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