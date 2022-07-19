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Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolan genç 8 gün sonra bulundu

19.07.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolan genç 8 gün sonra bulundu

Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolan genç 8 gün sonra bulundu

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ Çamlıköy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 20 yaşındaki genç, Çatalca'da ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki tabiat parkında kaybolan Şehmus Ele'yi bulmak için, AFAD, jandarma ve emniyet ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerce yapılan arama çalışmaları devam etti.

Bölgedeki aramalarını yoğunlaştıran ekipler, genci Çatalca'da ormanlık alanda buldu. Şehmus Ele, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

- Olayın geçmişi

Şehmus Ele, 12 Temmuz Salı günü ailesiyle pikniğe gittiği Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolmuştu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ile çeşitli sivil kuruluşlardan oluşan arama kurtarma ekipleri, genci arama çalışması başlatmıştı.

Sahil Güvenlik uçağı, botlar, AFAD ve jandarma dalgıçları, dronlar, canlı iz takip ve kadavra köpekleriyle de destek verilen, yaklaşık 100 kişi ile yapılan aramalarda, plaj ve çevresi, ormanlık alan, patika ve deniz kıyısında çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

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çamlıköy tabiat parkı

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