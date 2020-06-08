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Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Bakkal atandı

MERSİN HABERLERİ  | 08.06.2020 11:50 | Son Güncelleme

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine, 6 yıldır Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Mustafa Bakkal atandı.Okul öncesi okullaşma oranın arttırılması, devamsız öğrencilerin örgün eğitime kazandırılması, örgün öğretim dışında kalan öğrencilerin yaygın eğitime ve hayata kazandırılması, yabancı öğrencilerin entegrasyonun sağlanması, yeni okulların yapılması ve dönüşümlerinin sağlanması gibi çok sayıda hizmete katkı sunan Bakkal, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda özverili çalışmalarda bulundu.Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun olan Mustafa Bakkal, halen hukuk eğitimine de devam ediyor.

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Bakkal atandı

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine, 6 yıldır Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Mustafa Bakkal atandı.
Okul öncesi okullaşma oranın arttırılması, devamsız öğrencilerin örgün eğitime kazandırılması, örgün öğretim dışında kalan öğrencilerin yaygın eğitime ve hayata kazandırılması, yabancı öğrencilerin entegrasyonun sağlanması, yeni okulların yapılması ve dönüşümlerinin sağlanması gibi çok sayıda hizmete katkı sunan Bakkal, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda özverili çalışmalarda bulundu.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun olan Mustafa Bakkal, halen hukuk eğitimine de devam ediyor.

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Dönmez Eczanesi
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Limon Eczanesi
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Mervem Eczanesi
Merkez
Mineral Eczanesi
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