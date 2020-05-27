YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.05.2020 01:49 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi ve çocuğuyla unlu "Kim Daha Oyunu" oynadı.Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi Barbara Veber ve oğlu Augusto Veber Campanharo ile birlikte "Kim Daha oyunu" oynadı.Soruları Barbara’nın kardeşi Paula Veber yöneltirken, minik Augusto da anne ve babasının kafasından tutarak tercih ettiği kişinin yüzünü un serpilmiş yastığa bastı.

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi ve çocuğuyla unlu "Kim Daha Oyunu" oynadı.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, eşi Barbara Veber ve oğlu Augusto Veber Campanharo ile birlikte "Kim Daha oyunu" oynadı.
Soruları Barbara’nın kardeşi Paula Veber yöneltirken, minik Augusto da anne ve babasının kafasından tutarak tercih ettiği kişinin yüzünü un serpilmiş yastığa bastı. Paula Veber’in sorduğu sorular arasında "Kim daha komik, kim daha kızgın, kim daha iyi şarkı söylüyor, kim daha fazla uyuyacak, kim daha iyi giyinir, kim daha tembel, kim daha iyi yemek yapar, kim daha fazla yer, kim daha kıskanç, kim daha fazla banyo yapar, kim daha fazla para harcıyor, kim daha fazla konuşuyor, kim daha fazla ağlar ve kim daha çok gaz çıkarır" oldu.
Gustavo Campanharo, ailesiyle oynadığı bu oyunu telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

Campanharo ailesinde

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:25
Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:34
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aytaç Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.