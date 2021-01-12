YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Campanharo tedavi oluyor

Campanharo tedavi oluyor

12.01.2021 09:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Campanharo tedavi oluyor

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Campanharo tedavi görüyor.Süper Lig’in 19.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo tedavi altına alındı.

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Campanharo tedavi görüyor.
Süper Lig’in 19.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo tedavi altına alındı. Geride kalan Yeni Malatyaspor maçında hafif sakatlık geçiren ve bacağında sakatlık oluşan Brezilyalı orta saha futbolcusunun Gaziantep FK maçına kadar ağrılarından kurtulması için çaba sarfediliyor.
Son 2 maçta alınan galibiyetlerle mücadelesi ile önemli rol üstlenen Gustavo Campanharo, "Sakatlığım geçmesini ve Gaziantep deplasmanında oynamak istiyorum. Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bu durumda forma giymek hedefindeyim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gaye Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Melek Atıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Dan Petrescu’nun ekibi

Dan Petrescu’nun ekibi

Pedro Henrique Antep’te oynayacak

Pedro Henrique Antep’te oynayacak

Kayserispor seriyi bozmadı

Kayserispor seriyi bozmadı

Kayseri'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık

Kayseri'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Kayseri’de 24 adrese eş zamanlı operasyon

Kayseri’de 24 adrese eş zamanlı operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.