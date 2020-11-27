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Çampınar’da taşkın riski ortadan kaldırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 27.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun Çampınar Mahallesi’nden geçen derede yürüttüğü çalışmada dere kirliliğini ortadan kaldırarak taşkınlar için de önlem aldı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’nun Çampınar Mahallesi’nden geçen derede yürüttüğü çalışmada dere kirliliğini ortadan kaldırarak taşkınlar için de önlem aldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar Mahallesi’nde de dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dere yatağında ve menfez geçişlerinde biriken yabancı maddeler, iş makinesi yardımıyla sağlıklı şekilde uzaklaştırılarak olası taşkın tehlikesine yönelik önlem aldı. Yürütülen çalışma hakkında konuşan Çampınar Mahalle Muhtarı Kadir Sakar, “Mahallemizden geçen derenin temizliği, tarım arazilerinin korunması adına büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz temizlik noktasında canla başla çalıştı ve deredeki taşkın riskini ortadan kaldırarak önlem aldılar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür dileklerimi sunuyorum.” dedi.

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