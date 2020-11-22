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Çamura saplanan inek kurtarıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 22.11.2020 15:46 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kanalda çamura saplanan ineği kurtararak sahibine teslim etti.Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Şehit Mesut Caddesi’nde Özkan Saka’ya ait büyükbaş hayvanın çamura saplandığı ihbarını alan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Çamura saplanan inek kurtarıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kanalda çamura saplanan ineği kurtararak sahibine teslim etti.
Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Şehit Mesut Caddesi’nde Özkan Saka’ya ait büyükbaş hayvanın çamura saplandığı ihbarını alan Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Çamura saplanan ineği bulunduğu yerden vinç ve halatların yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkaran ekipler sahibine teslim etti.
Ekiplere teşekkür eden Özkan Saka, “İneğimizin durumu iyi. İtfaiye ekiplerinden Allah razı olsun. Kısa sürede kurtarıldı. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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