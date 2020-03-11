YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Çamurdan gelen enerjiyle 3,3 milyon lira tasarruf edildi

Çamurdan gelen enerjiyle 3,3 milyon lira tasarruf edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin atıksu arıtma tesisinde çamurdan elde edilen biyogazla ekonomiye 3,3 milyon lira katkı sağlandı - KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir: - "Bir yılda 60 milyon metreküp atık su arıttık. Bu su arıtılırken 2,5 milyon metreküp biyogaz elde ettik. Bunu da yakıta çevirdikten sonra yaklaşık 4,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürettik"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) ait tesiste geçen yıl arıtılan atık sulardan artakalan çamurun çürütülmesiyle elde edilen 2,5 milyon metreküp biyogazdan 3,3 milyon lira değerinde elektrik üretildi.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, AA muhabirine, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığının 14 arıtma tesisi ile faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu tesislerden en büyüğü olan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 2004 yılından beri işletildiğini hatırlatan Özdemir, tesiste 30 kişilik ekibin 3 vardiya çalıştığını vurguladı.

Geçen yıl 60 milyon metreküp atık su arıttıklarını dile getiren Özgür Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu su arıtılırken 2,5 milyon metreküp biyogaz elde ettik. Bunu da yakıta çevirdikten sonra yaklaşık 4,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürettik. Bunun parasal karşılığı 3,3 milyon liraya geliyor. Burada 'digester' denilen bir yöntem var. Atık suyu tesisimizde ayrıştırıyoruz. 20 günlük bir bekletme süresi sonunda elde edilen çamuru metan gazına dönüştürüyoruz. Tesisimizin elektrik giderinin yüzde 30'unu karşılayabildiğimiz bir sistem. Metan gazını yakarak elektrik elde ediyoruz. Bu sayede tesisimizi ısıtıp, sıcak su da elde ediyoruz."

Özdemir, yatırımlarının devam edeceğini dile getirerek, tesiste şehrin atık suyunun yüzde 95'inin arıtılabildiğini ifade etti.

Tesisten çıkan çamurdan ayrıca gübre yapıldığına dikkati çeken Özdemir, toprağın ıslah edileceği alanlarda bu gübrenin rahatlıkla kullanılabildiğini de kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
Anahtar Kelimeler:
biyogaz KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir Kayseri Tasarruf

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Avcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

Hopa TSO Başkanı Akyürek: "Tır kuyruğunun sorumlusu biz değiliz”

Hopa TSO Başkanı Akyürek: "Tır kuyruğunun sorumlusu biz değiliz”

Bursa'da 300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Bursa'da 300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bursa’yı üzen ölüm

Bursa’yı üzen ölüm

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:53
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Kayseri büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.