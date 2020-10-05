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‘Can Azerbaycan’ Aydın’ın tüm yollarında

AYDIN HABERLERİ  | 05.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek selamı göndermek için şehir içi otobüslerinin LED ekranlarına “Can Azerbaycan” yazıları ekledi ve belediyenin girişine yan yana Türk ve Azerbaycan bayrağı asıldı.’İki devlet tek millet’ anlayışıyla tarih boyunca dost ve kardeş ülke olan Azerbaycan’a Aydın’dan destek selamı gönderildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a destek selamı göndermek için şehir içi otobüslerinin LED ekranlarına “Can Azerbaycan” yazıları ekledi ve belediyenin girişine yan yana Türk ve Azerbaycan bayrağı asıldı.

’İki devlet tek millet’ anlayışıyla tarih boyunca dost ve kardeş ülke olan Azerbaycan’a Aydın’dan destek selamı gönderildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi otobüslerinin LED ekranlarına ve Aydın genelindeki LED ekranlara Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla “Can Azerbaycan” yazıları eklendi. Ayrıca şehir merkezindeki LED ekrana Türkiye ve Azerbaycan bayrakları birlikte yansıtıldı. Şehrin dört bir yanına giden onlarca otobüs ile Can Azerbaycan’a Aydın yollarında Dağlık Karabağ ve Bakü’ye sıcak bir dostluk mesajı gönderildi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin girişine de yan yana Türk ve Azerbaycan bayrağı asıldı.

“Dostane selamlarımızı Aydın’dan Karabağ ve Bakü’ye gönderiyoruz”
Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın haklı davasında yanında olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Can Azerbaycan’ın yanındayız, dostane selamlarımızı Aydın’dan Dağlık Karabağ ve Bakü’ye gönderiyoruz. Daha fazla acı yaşanmadan, Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler’in de tanıdığı topraklarını geri alacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Manevi olarak bizleri yüceltiyor”
Belediye araçlarında ’Can Azerbaycan’ yazısını görmenin manevi olarak gururlarını yücelttiğini belirten bir vatandaşlar, “Kardeş ülkemizi destekliyorum. Belediye başkanımız çok güzel düşünmüş, tebrik ederim” dedi.
Konuyla ilgili görüş bildiren diğer vatandaşlar ise şunları söyledi; “Büyükşehir araçlarına Azerbaycan ile ilgili yazılar olması beni çok sevindirdi. İnşallah bu çalışmalar diğer belediyelerce de izlenir ve devam ettirilir”
“Dost ve Can Azerbaycan’a yani bugün onlara yarın bize saldırırlar, bir destek olarak çok iyi olmuştur. Büyükşehir’in bu desteğini olumlu karşılıyorum. Birlik ve beraberlik ile daha iyi günlere geleceğimizi düşünüyorum.”

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İmsak
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Sabah
07:01
Öğle
13:02
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
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