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Çan belediye başkanı Öz, STK başkanlarıyla birlikte Ankara’da Bülent Turan’ı ziyaret etti

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 07.11.2020 09:45 | Son Güncelleme

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan’da faaliyet yürüten STK başkanlarıyla birlikte ilçenin ihtiyacı olan projeler ile ilgili olarak Ankara’da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a ziyarette bulundular.Ankara ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz; “Şehrimizin gelişimine ve değişimine ışık tutacak, ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sunacak, bölgede istikrar yaşatacak sosyo-ekonomik yapılanmalara ev sahipliği yapacak projelerimiz yanımızda; Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları ile birlikte Ankara’dayız.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan’da faaliyet yürüten STK başkanlarıyla birlikte ilçenin ihtiyacı olan projeler ile ilgili olarak Ankara’da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a ziyarette bulundular.
Ankara ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz; “Şehrimizin gelişimine ve değişimine ışık tutacak, ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sunacak, bölgede istikrar yaşatacak sosyo-ekonomik yapılanmalara ev sahipliği yapacak projelerimiz yanımızda; Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları ile birlikte Ankara’dayız. STK Başkanlarımıza Çan için bizlere eşlik etmelerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi iletirim. Bu anlamda devletin destekleyen ve teşvik eden yanında olarak, her fırsatta kapısını çaldığımız ve yardımlarını bizlerden esirgemeyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan’ı ziyaret ederek bazı konularda görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.
Başkan Öz, "Proje Dosyamızda" yer alan OSB konusunda ilgili bakanlıkların il Müdürlükleri ile görüşlerimizin sürdüğünü, Sanayi ve Ticaret Odası ve Borsası ile birlikte yürütülen OSB Alanında yatırım yapmaya hazır firmaların talepleri oluşmaya başladığından kendilerini haberdar ettik. Çan OSB sürecinde Bakanlık görüşmelerinde kendisinin her konuda yardımcı olacağı bizleri sevindirdi. Bununla birlikte Kocabaş Çayı’nın düzenlenmesi ve ruhsubat görüntüsünün engellenmesi için çay yatağına yapılması elzem olan "tersip bend" projesinin hızlanmasını talep ettik” dedi.
ÇOMÜ’nün Çan ilçesinde faaliyet gösteren meslek yüksek okuluna ilaveten bir fakülte açılması için ilçe olarak hazır olduklarını dile getiren Bülent Öz; “Hemşerilerimizin heyecan ile beklediği ilçemize bir fakülte getirilmesi konusundaki taleplerimizi içeren görüşmeleri sayın vekilimize ilettik. Kendisi de belirli aşamalar gerçekleştiğinde yardımcı olacağını ifade ettiler. Son olarak ilçemizin ihtiyaç duyduğu ve hemşerilerimizin heyecanla beklediği, tüm siyasilerin, oda ve STK’ların da başından beri uğraş verdiği "Fen Lisesi" inşasının yapılacağını kendileri tekrar ifade etmeleri bizleri sevindirdi. Ayrıca süt üreticilerini ilgilendiren; süt fiyatlarının düşük olduğu sorusuna sayın vekilimiz bununla ilgili çalışmaların yapıldığı ve üreticiyi memnun edecek bir karşılığın sağlanacağını ifade ettiler. Sayın Bülent Turan’a, Çanımız için yapılmasını düşündüğümüz ve düşünülen projeler çerçevesinde her konuda hassasiyet göstermesinden dolayı çok teşekkür ederiz” bilgilerini verdi.

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