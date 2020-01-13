YURTHABER
  4. Çan Belediye Başkanı Öz’den pazar esnafına çorba ikramı

Çan Belediye Başkanı Öz’den pazar esnafına çorba ikramı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 13.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çan İlçesinde her hafta Pazartesi günleri kurulan Pazar esnafı bu hafta güne Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün çorba ikramıyla başladı.Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, her hafta ilçede kurulan Pazar esnafını ziyaret ederek haftaya başlarken bu hafta yeni bir uygulama ile yine sabah saat 6.30 da Pazar esnafıyla beraberdi.

Çan İlçesinde her hafta Pazartesi günleri kurulan Pazar esnafı bu hafta güne Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün çorba ikramıyla başladı.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, her hafta ilçede kurulan Pazar esnafını ziyaret ederek haftaya başlarken bu hafta yeni bir uygulama ile yine sabah saat 6.30 da Pazar esnafıyla beraberdi. Çan Belediyesi tarafından yaptırılan seyyar çorba dağıtım aracıyla Pazar esnafıyla buluşan Başkan Öz, burada Pazar esnafına ve iş yerlerine giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Başkan Öz, her hafta ziyaret ettiğimiz esnafımıza bu hafta değişiklik yaparak haftanın ilk gününe Pazar yeri esnafımızın içini ısıtarak başladık. Sabah saat 6.30’da Pazar yerinde olarak sabahın erken saatlerinde stantlarını açan esnafımız ve vatandaşlarımız için belediyemizce çorba ikramında bulunduk ve tüm esnafımızı ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar ve bereketli bir gün diledik” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
AK Partili Turan "100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacak"AK Partili Turan "100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacak"
Çan Belediyesi’nden tiyatro etkinliğiÇan Belediyesi’nden tiyatro etkinliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
07:00
Sabah
08:29
Öğle
13:28
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Seher Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Alınteri Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Türker Eczanesi
Bayramic
Şadırvan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.