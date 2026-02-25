MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde başrolde

Güldür Güldür Show'da Paşa olarak tanınan Toygan Avanoğlu özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor. Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi merak edildi. Bir süredir gündemden uzak olan Şiva Behrouzfar, Çatlı filminde başrolde.

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde başrolde

MYNET DETAY- Güldür Güldür Show programında hayat verdiği Paşa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Toygan Avanoğlu, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun eşi de en az kendisi kadar merak ediliyor.

Sevilen oyuncu, 2019 yılında İranlı oyuncu Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girdi. Çift, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde başrolde 1

Toygan Avanoğlu'nun bir süre ekrandan uzakta olan İranlı eşi Şiva Behrouzfar sosyal medyayı da aktif kullanıyor ve sosyal medyada güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde başrolde 2

İranlı eş son olarak gündem olan bir projeyle adından söz ettirdi. Toygan Avanoğlu'nun eşi Çatlı filminde başrolde yer aldı.

Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde başrolde 3
Afişleri paylaşan Şiva Behrouzfar güzelliğiyle beğeni toplarken Toygan Avanoğlu'na da "Eşiniz çok güzel", "Çok şanslısınız yorumları geldi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Defilede bir adım bile atamadı! Kimse anlam veremedi Defilede bir adım bile atamadı! Kimse anlam veremedi
Başörtülü pozlarını paylaştı! Bomba yorum: "Dua et de..."Başörtülü pozlarını paylaştı! Bomba yorum: "Dua et de..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Toygan Avanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.