Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde başrolde

MYNET DETAY- Güldür Güldür Show programında hayat verdiği Paşa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Toygan Avanoğlu, hem kariyeri hem de özel yaşamıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun eşi de en az kendisi kadar merak ediliyor.

Sevilen oyuncu, 2019 yılında İranlı oyuncu Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girdi. Çift, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Toygan Avanoğlu'nun bir süre ekrandan uzakta olan İranlı eşi Şiva Behrouzfar sosyal medyayı da aktif kullanıyor ve sosyal medyada güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

İranlı eş son olarak gündem olan bir projeyle adından söz ettirdi. Toygan Avanoğlu'nun eşi Çatlı filminde başrolde yer aldı.



Afişleri paylaşan Şiva Behrouzfar güzelliğiyle beğeni toplarken Toygan Avanoğlu'na da "Eşiniz çok güzel", "Çok şanslısınız yorumları geldi.