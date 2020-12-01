YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çan Belediyesi çöp kovalarını kendi üretmeye başladı

Çan Belediyesi çöp kovalarını kendi üretmeye başladı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 01.12.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, ilçede kullanılan çöp kovalarını üretmeye başladı.Üretime dayalı birçok girişimde bulunan Çan Belediyesi, ilçeye daha fazla katma değer oluşturacak çalışmalar ile kendi atölyelerinde ürettikleri çöp kovalarını sokaklara yerleştirmeye başlayacak.

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, ilçede kullanılan çöp kovalarını üretmeye başladı.
Üretime dayalı birçok girişimde bulunan Çan Belediyesi, ilçeye daha fazla katma değer oluşturacak çalışmalar ile kendi atölyelerinde ürettikleri çöp kovalarını sokaklara yerleştirmeye başlayacak. Çan Belediye Başkanı Öz, belediye bünyesine birçok üretim dalı daha ekleyeceklerini ve üretime dayalı sosyal belediyecilik modelini geliştireceklerini söyledi. Başkan Bülent Öz, “Daha temiz bir Çan için katı atıkların geçici olarak saklanmasında dış mekanlarda kullandığımız küçük çöp kovası imalatını gerçekleştiriyoruz. Küçük çöp kovalarını satın alma ile temin etme yerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde piyasa fiyatının dörtte birine mâl ediyoruz. Kaynak, taşlama, ayaklama ve boyama aşamalarından geçirilen metal küçük çöp kovalarımız en kısa sürede cadde, sokak ve işyerleri önlerinde yerini alacaktır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

Çanakkale Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:10
Öğle
13:08
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:20

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Aslıhan Eczanesi
Merkez
Duran Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Vatan Eczanesi
Biga
Güler Eczanesi
Can
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.