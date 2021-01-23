Çan Belediyesi engelleri kaldırıyor

Çanakkale’nin Çan Belediyesi ‘Engel olma, destek ol’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor.

Çan Belediyesi, ‘Engel olma, destek ol’ projesi kapsamında özel ilgi duyan bireylere yardımcı olarak ihtiyaçlarının giderilmesine destek oluyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Derman belediyecilik anlayışı ile "Engel Olma, Destek Ol" projesi kapsamında özel ilgiye gereksinim duyan bireylere yardımcı olmak, cesaretlendirmek ve hayatlarına umut olmak amacıyla tekerlekli sandalye hediyemizin ikincisini gerçekleştirdik. Bir hayata daha derman olmanın verdiği mutluluk bize yeter” dedi.



