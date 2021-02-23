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Çan Belediyesi ile gençler bilim ışığında ilerliyor

23.02.2021 19:08 | Son Güncelleme:
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Toplumsal eğitime yönelik çalışmalarda hız kesmeyen Çan Belediyesi, Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk ve genç eğitim evinde, pandemi kuralları çerçevesinde çocuklara ve gençlere yönelik eğitimlere devam ediyor.Eğitimler kapsamında LYS sınavına hazırlanan 8.

Toplumsal eğitime yönelik çalışmalarda hız kesmeyen Çan Belediyesi, Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk ve genç eğitim evinde, pandemi kuralları çerçevesinde çocuklara ve gençlere yönelik eğitimlere devam ediyor.
Eğitimler kapsamında LYS sınavına hazırlanan 8. Sınıflara destekleme kurslarının yanında, kurslara katılan öğrenciler Fen ve Teknoloji Tasarım dersinde işlenen konuları deney yardımıyla pekiştirme imkanı buluyor. Kültür Merkezi bünyesinde ayrıca Piyano ve Gitar kursları, Seramik Atölyesinde resim kursları, Tiyatro ve Drama kursları, Akıl ve Zeka Oyunları kursları, Bilim ve Deney kursları Pandemi koşullarında sınırlı kontenjan ile hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak devam etmektedir. Fen ve teknoloji dersi esnasında öğrencileri ziyaret ederek deneylerinde eşlik eden Başkan Bülent Öz, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

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