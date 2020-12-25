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Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 25.12.2020 13:55 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan Belediyesi karantinada olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.İstiklal Mahallesi Güngören mevkii 1,2,3,4,5 sokak, korona virüs vakalarının yayılımını engellemek amaçlı İlçe Umumi hıfzıssıhha kurulu kararınca 23.12.2020 tarihinde 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Çanakkale’nin Çan Belediyesi karantinada olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.
İstiklal Mahallesi Güngören mevkii 1,2,3,4,5 sokak, korona virüs vakalarının yayılımını engellemek amaçlı İlçe Umumi hıfzıssıhha kurulu kararınca 23.12.2020 tarihinde 10 gün süre ile karantina altına alındı. Uygulanan karantina sonucunda vatandaşların mağdur olmaması için sıcak ekmek dağıtımı yapıldığını belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Sabahın erken saatlerinde zabıta ekiplerimizin dışarı çıkmanın yasak olduğunu anons etmelerinin ardından sıcak ekmekler zabıta ekiplerimiz ve sorumlu personelimiz tarafından vatandaşlarımız ile temas etmeden, hijyen ve mesafe kurallarına uygun şekilde hemşerilerimizin kapılarına bırakıldı. Bu süreçte 153 Mavi Masa birimimiz ve tüm personelimiz ile birlikte vatandaşımızın yanındayız” dedi.

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