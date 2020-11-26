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Çan Belediyesi köyleri dezenfekte ediyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 26.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Çan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde ve köylerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Çan Belediyesine bağlı ekipler ilçe merkezindeki dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yanı sıra ilçeye bağlı tüm köylerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Çan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde ve köylerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Çan Belediyesine bağlı ekipler ilçe merkezindeki dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yanı sıra ilçeye bağlı tüm köylerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda şuana kadar Kalburcu, Yaykın, Semedeli, Derenti, Karakoca, Mallıköy, Bozguç ve Bostandere köylerinde Atomizer yöntemi ile dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Kısa sürede tüm köylerimizde dezenfekte çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kurumsal olarak alınan tedbirler kadar kişisel tedbirlerimiz de çok önemli. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim” dedi.

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