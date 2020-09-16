Çan Belediyesi rögar ve kanalizasyon hatlarını temizliyor

Çan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun yağışlara bağlı oluşabilecek taşkınların önüne geçmek için ilçede bulunan rögarları ve kanalizasyon hatlarının temizliğini sürdürüyor.

Kış sezonu öncesi ilçedeki yağmur suyu kanalları, rögar ve kanalizasyon hatlarındaki devam eden temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Güz mevsiminin gelmesi ile birlikte kanalizasyon kanalların tıkanmasını engellemek ve yoğun yağışlarda oluşması muhtemel su taşkınlarını ortadan kaldırmak için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz rögar temizlik çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor” dedi.

